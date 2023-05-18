Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление представителя Сената.

Отмечается, что в своей бухгалтерской отчетности Пентагон использовал стоимость оружия с расчетом того, сколько стоит его замена, а нужно было брать стоимость оружия на момент его приобретения.

Издание объясняет, что эта ошибка открывает возможность предоставления дополнительного оружия Украине.

По словам источников, количество переоцененного вооружения может возрасти, поскольку Пентагон более тщательно изучает ситуацию.

"Хотя неизвестно, как Конгресс отреагирует на эту новость, изменение оценки вооружения может отсрочить потребность администрации Байдена просить Конгресс о дополнительных средствах для Украины, поскольку борьба за предел госдолга США обостряется", - говорится в сообщении.