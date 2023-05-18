Из-за бухгалтерской ошибки в Пентагоне Украине могут передать дополнительное вооружение на $3 млрд , — Reuters
Пентагон переоценил стоимость вооруженной помощи Украине на $3 млрд, что открывает возможность для поставки дополнительного оружия
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление представителя Сената.
Отмечается, что в своей бухгалтерской отчетности Пентагон использовал стоимость оружия с расчетом того, сколько стоит его замена, а нужно было брать стоимость оружия на момент его приобретения.
Издание объясняет, что эта ошибка открывает возможность предоставления дополнительного оружия Украине.
По словам источников, количество переоцененного вооружения может возрасти, поскольку Пентагон более тщательно изучает ситуацию.
"Хотя неизвестно, как Конгресс отреагирует на эту новость, изменение оценки вооружения может отсрочить потребность администрации Байдена просить Конгресс о дополнительных средствах для Украины, поскольку борьба за предел госдолга США обостряется", - говорится в сообщении.
- В сентябре США планируют объявить пакет помощи Украине на 2024 год, который составит $60 млрд.
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