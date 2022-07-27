Из-за боязни санкций США Филиппины расторгли с Россией соглашение о покупке 16 российских вертолетов

Об этом сообщает AP

Россия не сможет продать Филиппинам, как планировала, 16 российских многоцелевых военно-транспортных вертолетов Ми-17, поскольку правительство Филиппин отменило соглашение об их закупке. По словам филиппинских чиновников, они отменили соглашение из-за боязни введения против страны американских санкций.

В частности, бывший министр обороны Делфин Лоренцана заявил 26 июля, что он, еще будучи в должности, расторг соглашение стоимостью 227 млн долларов в прошлом месяце, и тогдашний президент страны Родриго Дутерте его в этом поддержал, перед тем как покинул пост главы государства 30 июня.

"Мы можем столкнуться с санкциями", - сказал Лоренцана, описывая способы, которыми Вашингтон может выразить свое недовольство, если Филиппины продолжат соглашение, из-за обострения "конфликта" США с Россией.

Издание отмечает, что согласно подписанному в ноябре контракту о покупке Ми-17 первую партию многоцелевых вертолетов планировал поставить российский Совтехноэкспорт примерно через два года. Заказ российских вертолетов в прошлом году анонсировал министр обороны Филиппин. Правда, тогда не уточняли, о какой именно сделке идет речь.

Отвечая на вопрос журналистов в марте, повлияет ли вторжение России в Украину на эту покупку, Лоренцана тогда сказал, что на тот момент не видел никакой вероятности, что соглашение будет отменено и что это решит только время. Тогда он также сообщил, что первый платеж Филиппины провели еще в январе. И непонятно, что случится с этим платежом после решения Филиппин отказаться от сделки.

Вертолеты российского производства могли использоваться в Юго-Восточной Азии для поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации, поскольку эта территория часто страдает от тайфунов и других стихийных бедствий.

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