Из-за большой протяженности фронта нужно время для достижения паритета с противником в артиллерии, - полковник ВСУ Кравчук

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Россияне после Северодонецка перебрасывали свои силы на Изюмское, Краматорское, Славянское направления, но у них там ничего не вышло. Сейчас мы много их сил оттянули на Юг и почти 20 тысяч российских военных перешли на правый берег. Если мы сейчас окончательно уничтожим Антоновский мост, чтобы не могла там двигаться даже гражданская машина, мы перерезаем их все коммуникации, соответственно, они остаются в ловушке. Для нас важно, что значительные силы противника были оттянуты с Донецкого направления. Сейчас враг все силы бросил на Авдеевку, Марьинку, Пески. Но именно из-за такой растянутости фронта мы не можем очень оперативно реагировать и нам, чтобы перегруппироваться и перебросить артиллерию на другое направление, нужно значительное время, а также самой артиллерии не так много, чтобы бросать по всему фронту в 1 300 км", - объяснил Анатолий Кравчук.



Полковник ВСУ отметил, что понимая сложность ситуации, украинские силы все равно выбивают склады противника, уничтожают артиллерийские средства, поэтому нужно время, чтобы выйти на паритет с противником в артиллерии, когда у врага возникнут проблемы со снарядами и самой артиллерии станет гораздо меньше.

6 августа украинская артиллерия уничтожила 4 ЗРК С-300 и 1 "Панцирь-С1" россиян на Юге Украины

12 августа украинская артиллерия продолжает ведение боевых действий на Юге и уничтожила склад с боеприпасами в Херсонской области.

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