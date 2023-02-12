Из-за большого интереса прием желающих в "Гвардию наступления" не будут ограничивать 1 апреля
Учитывая большую активность со стороны добровольцев, формирование штурмовых бригад "Гвардии наступления" по освобождению Украины будут проводить и дальше
Об этом пресс-секретарь министра внутренних дел Марианна Рева сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".
"Формирование восьми бригад будет проводиться до 1 апреля. Однако мы видим, что есть большая заинтересованность со стороны добровольцев, и можем уже спрогнозировать, что будет формирование дальнейших штурмовых бригад. Конечно, этот резерв лиц, которые пока не пройдут в бригады, будут приглашены в следующие бригады", - сказала Рева.
В частности, она также отметила, что для вступления в бригаду самое главное - высокая мотивированность добровольца, а также насколько человек готов к этому, готов ли он учиться, если у него еще нет военного опыта. По ее словам, в процессе вступления нужно пройти определенные этапы, и если человек все эти этапы пройдет, то тогда он уже присоединится к штурмовой бригаде.
"В общей сложности мы получили уже более 27 тысяч обращений. В эту цифру входят как консультации, которые дают работники в ЦНАПах, а также через горячую линию, их зафиксировано более 12 тысяч. Если мы говорим конкретно о заявках от добровольцев на вступление, на присоединение к нашим бригадам, то их уже более 15 тысяч", - сказала Рева.
- 4 февраля стало известно, что с началом набора в новые добровольческие штурмовые бригады, которые будут освобождать оккупированные территории, подано более полутысячи заявлений на прохождение службы.
- По состоянию на 6 февраля было известно о 7188 добровольцах , подавших заявки на вступление в ряды подразделений "Гвардии наступления", из них за сутки поступило 2055 заявок.
- 12 февраля стало известно, что с 4 февраля Центры админуслуг начали принимать заявки на формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГПСУ. На сегодняшний день украинцы подали более 20 тысяч заявок в "Гвардию наступления".
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