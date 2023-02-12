Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Из-за большого интереса прием желающих в "Гвардию наступления" не будут ограничивать 1 апреля

Из-за большого интереса прием желающих в "Гвардию наступления" не будут ограничивать 1 апреля

12 февраля, 2023 воскресенье
17:36
Общество

Учитывая большую активность со стороны добровольцев, формирование штурмовых бригад "Гвардии наступления" по освобождению Украины будут проводить и дальше

Об этом пресс-секретарь министра внутренних дел Марианна Рева сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

"Формирование восьми бригад будет проводиться до 1 апреля. Однако мы видим, что есть большая заинтересованность со стороны добровольцев, и можем уже спрогнозировать, что будет формирование дальнейших штурмовых бригад. Конечно, этот резерв лиц, которые пока не пройдут в бригады, будут приглашены в следующие бригады", - сказала Рева.

В частности, она также отметила, что для вступления в бригаду самое главное - высокая мотивированность добровольца, а также насколько человек готов к этому, готов ли он учиться, если у него еще нет военного опыта. По ее словам, в процессе вступления нужно пройти определенные этапы, и если человек все эти этапы пройдет, то тогда он уже присоединится к штурмовой бригаде.

"В общей сложности мы получили уже более 27 тысяч обращений. В эту цифру входят как консультации, которые дают работники в ЦНАПах, а также через горячую линию, их зафиксировано более 12 тысяч. Если мы говорим конкретно о заявках от добровольцев на вступление, на присоединение к нашим бригадам, то их уже более 15 тысяч", - сказала Рева.

  • 4 февраля стало известно, что с началом набора в новые добровольческие штурмовые бригады, которые будут освобождать оккупированные территории, подано более полутысячи заявлений на прохождение службы.
  • По состоянию на 6 февраля было известно о 7188 добровольцах , подавших заявки на вступление в ряды подразделений "Гвардии наступления", из них за сутки поступило 2055 заявок.
  • 12 февраля стало известно, что с 4 февраля Центры админуслуг начали принимать заявки на формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГПСУ. На сегодняшний день украинцы подали более 20 тысяч заявок в "Гвардию наступления".
Украина
война с Россией
Читайте также:
Олександр Гвоздик
11 февраля, 2023 суббота
Украинский чемпион провалил взвешивание перед возвращением на ринг
Дмитро Медведєв
11 февраля, 2023 суббота
Медведев призвал "старую" Европу вспомнить об имперском прошлом и пренебрежительно высказался о Польше, Литве и Украине
окупанти, орки
12 февраля, 2023 воскресенье
ISW: провал войск РФ под Угледаром ослабил веру россиян в их способность начать масштабное наступление на Востоке Украины
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.49
    Покупка 39.49
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.85
    Продажа 42.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
12 февраля
20:07
OPINION
Пригожин и "новая Ялта"
19:59
Завтра Киев и еще три области будут со светом, - ДТЭК
19:43
Евровидение-2023: представители Хорватии будут петь о войне и "маленьком психопате"
19:30
Интервью
Ни одна страна НАТО не получила такой помощи, как Украина, - посол Польши Цихоцкий
18:55
В Херсонской области автомобиль с мирными людьми подорвался на мине: двое мужчин погибли
18:52
Решающий месяц: военный РФ рассказал жене о возможном обострении войны в феврале
18:41
В оккупированной части Херсона пенсионеров вынуждают получать паспорта РФ, - Генштаб
18:22
Дрейфовали на льдинах: на Днепропетровщине спасли 41 рыбака
18:19
Экономические потери Турции в результате землетрясений оценивают в 84 млрд долларов
18:05
OPINION
Что вдохновляет оккупантов
17:59
Бахмут переходит на пропускную систему, - командир Мадяр
17:58
Подоляк назвал три ключевых решения для возвращения стабильности в мире
17:38
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии растет: известно о более 33 тыс. погибших
17:21
Credit Suisse заморозил активы из России более чем на 19 млрд долларов, - СМИ
17:15
Интервью
Большое наступление россиян может закончиться их большим поражением, - Пионтковский
17:13
Мьянма
Военная хунта Мьянмы хочет разрешить "лояльным" гражданским носить оружие, – Reuters
17:06
Биатлон: Пидручный во второй подряд гонке на ЧМ финишировал в топ-10
16:58
Эксклюзив
Крупные компании уже размышляют над инвестициями в Украину после войны, - Фурса
16:52
"Решать не правительствам": президент МОК ответил на призывы не допускать российских и беларусских спортсменов к Олимпиаде
16:32
Над территорией Китая заметили "неопознанный летающий объект"
16:29
Президент МОК Бах придумал новую причину вернуть РФ в мировой спорт
16:27
Эксклюзив
Российская оппозиция делает ставку на Запад и Украину в вопросе распада РФ, - Фейгин
16:16
Россияне потеряли 5 танков Т-72, бронеавтомобиль, миномет и две артиллерийские установки: Череватый о ситуации на Бахмутском направлении
16:01
OPINION
Почему идеология до сих пор страшный сон даже активных украинцев
16:01
Эксклюзив
Украина может вступить в НАТО, когда это ей не будет нужно, - аналитик Умланд
15:53
"Надеюсь, что Зигеле будет на скамье подсудимых": Лубинец о вывозе двух украинских детей из Австрии в РФ
15:40
В Польшу прибыли разведывательные беспилотники MQ-9A Reaper
15:34
Инсайдер рассказал, почему бой Усика против Фьюри оказался под угрозой срыва
15:30
Эксклюзив
Тарас Креминь
Это их право и корпоративное согласие, - Креминь о запрете русского языка в Могилянке
15:27
пенсия
Перерасчет пенсий с учетом инфляции состоится в марте
15:21
Пакистан предоставит Украине более 10 тысяч снарядов для "градов", — СМИ
15:17
С 4 февраля более 20 тысяч добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления"
14:59
Биатлон: Джима совершила прорыв на 15 позиций в гонке преследования на ЧМ-2023
14:36
Объявили новую программу Латвийской книжной ярмарки
14:05
Анджей Дуда
Путин сможет победить, если Украине не предоставят оружие, - Дуда
14:00
OPINION
Циничный социальный эксперимент "империя в XXI веке" закрывается
13:59
Новая волна мобилизации не поможет армии РФ, а истощит ее, - ГУР
13:44
"У нас их недостаточно... И нам понадобится гораздо больше": Дуда озвучил преграды для поставок самолетов F-16 Украине
13:43
Pet Shop Boys создали песню о диктатуре Путина
13:31
50 лет санкций для 200 россиян: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV