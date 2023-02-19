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Эксклюзив

Из-за больших потерь у Бахмута российский фронт может посыпаться в апреле-мае, - военный эксперт Киричевский

19 февраля, 2023 воскресенье
15:55
война с Россией

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что длительная оборона Бахмута позволит Силам обороны Украины лучше подготовиться к контрнаступательным действиям

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне очень много внимания уделяют взятию Бахмута. Последний раз что-то подобное в мировой истории было, когда японцы захватывали Порт-Артур. Тогда японцы потеряли очень много своих военных. Сейчас, спустя 100 с лишним лет, россияне повторяют судьбу японцев", - рассказал Киричевский. .

Эксперт отметил, что оборона Бахмута позволит ВСУ лучше подготовить контратаку этой весной.

"Поскольку россияне под Бахмутом теряют колоссальные человеческие ресурсы, есть шанс, что российский фронт может очень быстро посыпаться. Если наши Силы обороны смогут держать оборону Бахмута еще несколько месяцев, то это очень истощает российских оккупантов. Поэтому, чем дольше мы сможем перемалывать россиян возле Бахмута, тем более у нас будет возможностей для контратаки в апреле-мае. На практике, когда россияне истощаются, их фронт просто сыпется и освобождение наших территорий происходит значительно быстрее", - добавил он.

Россия
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
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