Из-за больших потерь россияне увеличивают количество госпиталей на ВОТ, - экс-заммэра Херсона

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Стоит отметить, что на левом берегу Днепра увеличилась интенсивность боевых действий. Я думаю, что враг не без причин свирепствует на этом участке фронта. Увеличение интенсивности боевых действий в первую очередь связано с действиями наших военных. Поскольку поступает информация об активной работе ВСУ вдоль всего русла Днепра", - рассказал Головня.

Волонтер добавил, что оккупанты постоянно перемещают свои подразделения ближе к берегам Днепра.

На отдельных участках фронта у берегов Днепра и в районе островов наши военные активно работают. Однако следует ожидать более подробной информации от нашего Генштаба. Местные жители на временно оккупированных территориях Херсонщины постоянно сообщают об активном движении оккупантов как в сторону берегов Днепра, так и в другой сторона. Также наши граждане сообщают, что россияне увеличивают количество госпиталей на ВТО. Это говорит о больших потерях кафиров", - добавил он.