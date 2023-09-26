Из-за больших потерь россияне увеличивают количество госпиталей на ВОТ, - экс-заммэра Херсона
Экс-заммэра Херсона Роман Головня сообщил, что местные жители на временно оккупированных территориях Херсонщины сообщают о том, что россияне увеличивают количество госпиталей на ВОТ, куда постоянно свозят раненых
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"Стоит отметить, что на левом берегу Днепра увеличилась интенсивность боевых действий. Я думаю, что враг не без причин свирепствует на этом участке фронта. Увеличение интенсивности боевых действий в первую очередь связано с действиями наших военных. Поскольку поступает информация об активной работе ВСУ вдоль всего русла Днепра", - рассказал Головня.
Волонтер добавил, что оккупанты постоянно перемещают свои подразделения ближе к берегам Днепра.
На отдельных участках фронта у берегов Днепра и в районе островов наши военные активно работают. Однако следует ожидать более подробной информации от нашего Генштаба. Местные жители на временно оккупированных территориях Херсонщины постоянно сообщают об активном движении оккупантов как в сторону берегов Днепра, так и в другой сторона. Также наши граждане сообщают, что россияне увеличивают количество госпиталей на ВТО. Это говорит о больших потерях кафиров", - добавил он.
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- Россияне во вторник, 26 сентября, ударили по Херсону, в результате чего ранены трое местных жителей , а в Бериславе Херсонской области из-за атаки "шахеда" пострадал полицейский
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