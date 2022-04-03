Из-за боевых действий в Украине уже разрушены 23 тысячи километров дорог, – Укравтодор
По состоянию на 3 апреля в результате боевых действий в Украине разрушены 23 тыс.км дорог и 273 искусственных сооружения
Об этом заявил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.
"На 3 апреля у нас разрушено 23 тыс. км дорог по всей Украине и 273 искусственных сооружения. Это мосты, путепроводы и т.д. Общая сумма убытков, которую мы уже подсчитали, – 874 млрд грн", – рассказал он.
Отметим, что подсчет убытков Укравтодор производит ежедневно. Агентство уже готовится к восстановлению инфраструктуры, чтобы поскорее приступить к выполнению работ после завершения войны.
"Наибольшие разрушения зафиксированы на востоке, юге и севере Украины: это дороги и мосты, которые непосредственно находились или находятся в зоне боевых действий. В то же время дорожную инфраструктуру разрушают и ракетные обстрелы со стороны России", - добавил Ивко.
- 3 апреля кафиры взорвали мост через Сейм, который служил путем из Путивля в Сумы.
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