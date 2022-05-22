Из-за боевых действий в Украине без света остаются 675 населенных пунктов
По состоянию на 21 мая в Украине из-за повреждений, вызванных обесточенными боевыми действиями, остаются 675 населенных пунктов. Еще у более 160 тыс. абонентов нет газа
Об этом информирует в фейсбуке Министерство энергетики Украины.
В частности, в Донецкой области без электроснабжения 326,2 тыс. потребителей, Луганщине – 128,3 тыс. и Харьковщине – 97 тыс.
За минувшие сутки возобновили поставки света около 18,6 тыс. пользователям. Это 8,6 тыс. – в Донецкой области, Харьковской – 5,2 тыс., Одесской – 1,7 тыс., Запорожской – 1,3 тыс., Николаевской – 1,1 тыс. и Житомирской – 700 потребителей.
"Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий, выполнения работ по разминированию и возникновению новых повреждений в электросетях, в том числе вследствие неблагоприятных погодных условий", – говорится в сообщении.
Также без газоснабжения остаются более 160 тысяч человек. Самая сложная ситуация в Запорожской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.
- 21 мая возле Северодонецка починили газопровод, воды нет по всей области, но Польша передала Украине 20 вагонов с электрооборудованием.
- Возобновление электроснабжения в Киевской области длилось 45 дней вместо запланированных 60.
- Напомним, в Луганской области электроснабжение восстановили еще для 30 тыс. абонентов.
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