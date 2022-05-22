Из-за боевых действий в Украине без света остаются 675 населенных пунктов

Об этом информирует в фейсбуке Министерство энергетики Украины.

В частности, в Донецкой области без электроснабжения 326,2 тыс. потребителей, Луганщине – 128,3 тыс. и Харьковщине – 97 тыс.

За минувшие сутки возобновили поставки света около 18,6 тыс. пользователям. Это 8,6 тыс. – в Донецкой области, Харьковской – 5,2 тыс., Одесской – 1,7 тыс., Запорожской – 1,3 тыс., Николаевской – 1,1 тыс. и Житомирской – 700 потребителей.

"Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий, выполнения работ по разминированию и возникновению новых повреждений в электросетях, в том числе вследствие неблагоприятных погодных условий", – говорится в сообщении.

Также без газоснабжения остаются более 160 тысяч человек. Самая сложная ситуация в Запорожской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.

21 мая возле Северодонецка починили газопровод, воды нет по всей области, но Польша передала Украине 20 вагонов с электрооборудованием.

Возобновление электроснабжения в Киевской области длилось 45 дней вместо запланированных 60.

Напомним, в Луганской области электроснабжение восстановили еще для 30 тыс. абонентов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb