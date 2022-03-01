Из-за боевых действий в некоторых местах возможны перебои с мобильной связью и интернетом, - Госспецсвязи
Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщает, что из-за боевых действий в определенных местах может теряться мобильная или интернет связь, также сейчас фиксируются большие нагрузки на сети
Об этом говорится в Telegram.
"Это связано с тем, что в результате нашего героического сопротивления может страдать инфраструктура операторов. Кроме того, сейчас операторы фиксируют большие нагрузки на сети, поэтому возможны перебои со связью", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркивают, что ситуацию контролируют и мониторят соответствующие органы. Также Госспецсвязи, как администратор связи Украины, сотрудничает с операторами и провайдерами, чтобы в таких условиях, в которых находится вся страна, подобные проблемы решались оперативно.
- Напомним, украинские операторы отключили связь оккупантам , заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.
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