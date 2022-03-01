Из-за боевых действий в некоторых местах возможны перебои с мобильной связью и интернетом, - Госспецсвязи

Об этом говорится в Telegram.



"Это связано с тем, что в результате нашего героического сопротивления может страдать инфраструктура операторов. Кроме того, сейчас операторы фиксируют большие нагрузки на сети, поэтому возможны перебои со связью", - говорится в сообщении.



В пресс-службе подчеркивают, что ситуацию контролируют и мониторят соответствующие органы. Также Госспецсвязи, как администратор связи Украины, сотрудничает с операторами и провайдерами, чтобы в таких условиях, в которых находится вся страна, подобные проблемы решались оперативно.



Напомним, украинские операторы отключили связь оккупантам , заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.