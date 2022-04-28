Из-за боевых действий российских военных в Черном море массово гибнут дельфины, – Денисова
В результате боевых действий российских захватчиков на побережье Черного моря все чаще обнаруживают мертвых млекопитающих
Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook .
"Снаряды, которыми захватчики обстреливают украинские города и села, выпускают с кораблей и подводных лодок, которые находятся в акватории Черного моря и загрязняют его", – говорится в сообщении.
Денисова отмечает, что особенно вредно для дельфинов использование военных гидролокаторов. Из-за излучения навигационных приборов млекопитающие перестают воспринимать эхосигналы, что приводит к их гибели.
- Отметим, что россияне продолжают использовать Черное море для ударов по Украине, ведь подойти поближе они не могут.
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