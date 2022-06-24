Из-за боевых действий РФ в Черном море погибло более 3 тыс. дельфинов
По меньшей мере три тысячи дельфинов погибли в Черном море в результате вторжения РФ в Украину. Из-за звуков взрывов животные "слепнут" и погибают от голода
Об этом сообщили в природном парке "Тузловские лиманы".
"Мощные сонары и взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных и такие "слепые" дельфины умирают от голода, не имея возможности поймать себе рыбу, и из-за слабости организма у них активизируются инфекционные болезни, и они также погибают", - говорится в сообщении.
Сообщения о гибели дельфинов поступают также от людей из Болгарии и Румынии. Специалисты говорят, что не имеют возможности обследовать значительные территории побережья из-за военного запрета, поэтому количество погибших животных может оказаться еще большим.
- Спикер Министерства обороны заявил, что утром 24 июня, в Черном море зафиксировали четыре корабля РФ с крылатыми ракетами "Калибр". Оккупанты могут ударить одновременно 32 ракетами.
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