Из-за блокады портов Украина экспортирует втрое меньше зерна, чем до войны, - Минагрополитики

Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкий рассказал участникам конференции Международного зернового совета (IGC), сообщает The Guardian.

Он отметил, что экспортные мощности Украины из-за блокады портов значительно снизились – в силосах Украины застряли более 20 млн тонн зерна. Чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис, Украина пытается экспортировать свое зерно автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.

"Думаю, мы достигли предела. Наибольшее количество, которое мы можем экспортировать, составляет около 2 млн тонн в месяц", - цитирует Высоцкого The Guardian.

Турецкий министр сельского хозяйства сообщил о договоренности с Украиной о покупке зерна со скидкой 25%.

Посол России в ООН Небензя покинул заседание Совбеза ООН после обвинений РФ в военных преступлениях в Украине и создании глобального продовольственного кризиса.

Владимир Зеленский заверил , что Украина не рассматривает вариант экспорта зерна через Беларусь.

Замминистра также отметил, что даже разблокировка портов не решит проблемы в ближайшей перспективе. А ведь Украине понадобится около полугода, чтобы очистить воду вокруг своих черноморских портов от мин.