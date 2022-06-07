Из-за блокады портов Украина экспортирует втрое меньше зерна, чем до войны, - Минагрополитики
Сейчас Украина может экспортировать максимум 2 млн тонн зерна в месяц, тогда как до широкомасштабного вторжения России этот показатель достигал 6 млн тонн
Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкий рассказал участникам конференции Международного зернового совета (IGC), сообщает The Guardian.Он отметил, что экспортные мощности Украины из-за блокады портов значительно снизились – в силосах Украины застряли более 20 млн тонн зерна. Чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис, Украина пытается экспортировать свое зерно автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.
"Думаю, мы достигли предела. Наибольшее количество, которое мы можем экспортировать, составляет около 2 млн тонн в месяц", - цитирует Высоцкого The Guardian.Замминистра также отметил, что даже разблокировка портов не решит проблемы в ближайшей перспективе. А ведь Украине понадобится около полугода, чтобы очистить воду вокруг своих черноморских портов от мин.
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