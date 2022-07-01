Из-за блокады Черного моря в заложниках у России миллионы людей, – Зеленский на фестивале в Вене

Об этом он рассказал в собственном телеграмме.

"Россия заблокировала Черное море, это не секрет, и у нее в заложниках теперь миллионы людей. Обычных людей в Африке, Азии, Европе. Мы все в заложниках", – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский объяснил, что если не снять угрозу голода и не разблокировать Черное море, результатом продовольственного кризиса будет огромная миграционная волна, которая достигнет и стран Европы.

По словам президента, Россия ежегодно тратит миллиарды долларов на дезинформацию и агрессивную пропаганду, остающуюся в информационном пространстве ЕС.

Зеленский также отметил, что РФ поддерживает киберпреступников, ведь Украина, Литва и другие страны постоянно испытывают российские кибератаки.

Кроме того, рынки НАТО до сих пор зависят от российских компаний, в частности от Газпрома и российских поставщиков нефти.

Также он заявил, что Европа не должна зависеть от российских энергоресурсов, потому что Россия тратит деньги по продаже нефти и газа против Запада, самих европейцев и сообщества демократических стран. Поэтому этот денежный поток в Россию должен остановиться в этом году, иначе те, кто против демократии, поймут, что демократический мир не способен защищаться.

Зеленский заявил, что война России против Украины – это продолжение древней антиевропейской политики РФ. Так что украинский "gamechanging" ("смена игры", - ред.) заключается в том, что Украина дает шанс сделать то, что нужно было сделать уже давно - максимально усилить европейское единство, избавить Европу от зависимости от российских энергоресурсов, поддержать свободные СМИ, создать инструменты защиты от киберугроз и подкрепить международное право реальными наказаниями за его нарушение.

30 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что НАТО работает над возможностью вывезти зерно из Украины по суше и морю. В частности, по словам Генсека НАТО, Греция заявила о готовности предоставить корабли, которыми можно будет вывезти зерновые культуры из украинских портов.

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