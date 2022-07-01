Из-за блокады Черного моря в заложниках у России миллионы людей, – Зеленский на фестивале в Вене
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам фестиваля 4GameChangers в Вене и напомнил о блокировании Россией украинских портов
Об этом он рассказал в собственном телеграмме.
"Россия заблокировала Черное море, это не секрет, и у нее в заложниках теперь миллионы людей. Обычных людей в Африке, Азии, Европе. Мы все в заложниках", – заявил Зеленский.
Владимир Зеленский объяснил, что если не снять угрозу голода и не разблокировать Черное море, результатом продовольственного кризиса будет огромная миграционная волна, которая достигнет и стран Европы.
По словам президента, Россия ежегодно тратит миллиарды долларов на дезинформацию и агрессивную пропаганду, остающуюся в информационном пространстве ЕС.
Зеленский также отметил, что РФ поддерживает киберпреступников, ведь Украина, Литва и другие страны постоянно испытывают российские кибератаки.
Кроме того, рынки НАТО до сих пор зависят от российских компаний, в частности от Газпрома и российских поставщиков нефти.
Также он заявил, что Европа не должна зависеть от российских энергоресурсов, потому что Россия тратит деньги по продаже нефти и газа против Запада, самих европейцев и сообщества демократических стран. Поэтому этот денежный поток в Россию должен остановиться в этом году, иначе те, кто против демократии, поймут, что демократический мир не способен защищаться.
Зеленский заявил, что война России против Украины – это продолжение древней антиевропейской политики РФ. Так что украинский "gamechanging" ("смена игры", - ред.) заключается в том, что Украина дает шанс сделать то, что нужно было сделать уже давно - максимально усилить европейское единство, избавить Европу от зависимости от российских энергоресурсов, поддержать свободные СМИ, создать инструменты защиты от киберугроз и подкрепить международное право реальными наказаниями за его нарушение.
- 30 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что НАТО работает над возможностью вывезти зерно из Украины по суше и морю. В частности, по словам Генсека НАТО, Греция заявила о готовности предоставить корабли, которыми можно будет вывезти зерновые культуры из украинских портов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.54
Покупка 34.54Продажа 35.25
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное