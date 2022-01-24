Из-за бездействия власти люди связывают с Порошенко запрос на того, кто защитит страну, - политолог о данных социсследованиях

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Здесь интересная вещь - мы видим существенный рост партии "ЕС" и рост рейтинга Петра Порошенко, который догнал Владимира Зеленского. Здесь можно говорить, что это связанные вещи - сейчас в обществе из-за такой напряженной ситуации и бездействия властей возникает запрос на человека, который сможет защитить страну. Очевидно, социология показывает, что украинцы связывают этот запрос именно с Порошенко и ЕС, - считает Леонов.



По мнению политолога, партия власти и дальше будет терять рейтинг.



"Слугу народа" догоняют и их скандалы, на которые нет никакого ответа из Офиса президента. Уже завтра "СН" может быть не вторым, но и третьим или четвертым. Это будет означать, что ситуация в Верховной Раде не отвечает запросам общества. депутаты, которые входят в монобольшинство, будут более осторожны в своем поведении и голосованиях", - подытожил он.

Рейтинг Петра Порошенко практически сравнялся с рейтингом Владимира Зеленского – такие данные социологического опроса публикует Киевский международный институт социологии (КМИС)