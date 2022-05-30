Из-за бесчеловечных условий содержания умерли 10 мирных жителей: военному росармии заочно сообщили о подозрении
Прокуроры Черниговской областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении одному из военнослужащих вооруженных сил России, причастному к смерти 10 гражданских жителей, которых держали в подвале Ягоднянской школы на Черниговщине
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Одному из военнослужащих вооруженных сил РФ сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Как выяснили следователи, подозреваемый во время оккупации села Ягодное Черниговской области с 3 по 30 марта 2022 года совместно с другими вооруженными военнослужащими РФ, угрожая применением огнестрельного оружия, насильно поместили в подвальное помещение школы около 350 местных жителей. Среди них было 77 детей, в том числе 5 младенцев.
Перед тем, как отправить людей в подвал, их публично раздевали при минусовой температуре воздуха, проводили обыск и осмотр. При этом российские оккупанты осознавали, что подвал Ягоднянской школы непригоден для проживания в нем людей. В помещении отсутствовали вентиляционные средства доступа свежего воздуха, искусственного или естественного освещения. Также там не было ни водоснабжения, ни водоотвода, туалета, а также мест для сидения и отдыха, средств приготовления пищи. Люди находились в помещении в антисанитарных условиях, что угрожало их жизни и здоровью.
Из-за бесчеловечных условий содержания и запрета покидать помещение подвала умерли 10 мирных жителей.
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