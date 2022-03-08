Из-за авиаудара на Житомирщине погибли двое детей, которым еще не было 2 лет

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Telegram.



8 марта в городе в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов.



"Погибли 5 человек, из них 2 детей (2021 г.р.)", - говорится в сообщении.



Поисково-спасательные работы продолжаются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb