Из-за авиаудара на Житомирщине погибли двое детей, которым еще не было 2 лет
По городу Малин в Житомирской области Россия совершила авиаудар
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Telegram.
8 марта в городе в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов.
"Погибли 5 человек, из них 2 детей (2021 г.р.)", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.33
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное