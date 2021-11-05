Из-за аварий на электросетях украинцы за 9 месяцев недополучили электроэнергии на около 37 млн грн
В результате технологических нарушений, которые произошли на оборудовании электрических сетей в январе - сентябре 2021 года, украинцы недополучили электроэнергии на примерно 37 млн грн
Об этом свидетельствуют данные Госинспекции энергетического надзора Украины.
В январе - сентябре 2021 г. на оборудовании электрических сетей напряжением 0,4-150 кВ произошло более 167,6 тыс. неполадок. По данным госинспекции, в результате этого недоотпуск электрической энергии потребителям достиг 53,4 млн кВт-ч.
Таким образом, по подсчетам Эспрессо.TV, украинцам недопоставили электроэнергии в общей сложности на примерно 37 млн грн.
В инспекции отметили, что в оборудовании систем распределения наблюдается очень высокий уровень аварийности.
"В том числе остается долгим время устранения повреждений элементов электрических сетей и возобновление электроснабжения потребителей", - сообщили в госинспекции.
По словам Министра энергетики Украины Германа Галущенко, среднемесячный уровень потребления электроэнергии домохозяйствами в Украине составляет 168 кВт-ч.
- По данным НЭК "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине за январь - сентябрь 2021 года составило 92,2 млрд кВт/ч, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
- С 1 октября стоимость электроэнергии для населения снизилась на 17% до 1,44 грн за кВт/ч. Для всех потребляющих более 250 кВт/ч в месяц цена будет оставаться неизменной - 1,68 грн за весь объем потребления.
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