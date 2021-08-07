Из-за аварии на насосной станции в Житомире в реку Тетерев попали неочищенные стоки

Сегодня, 7 августа 2021 года, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором решили каждый час проводить анализ воды в реке, информирует Еспресо.TV .



"Из-за аварии на коллекторе ГКНС сегодня созвали внеочередное заседание комиссии по ТВ и ЧС. 7 тыс м³ неочищенных стоков попали в Тетерева в результате аварии на коллекторе главной канализационной насосной станции. Решением комиссии отныне будет проводиться ежечасный анализ воды в реке. В случае понижения показателей уровня кислорода в водохранилище "Видсичне" снизят уровень сброса воды до 3,05 метров ", - сообщили на странице Житомирского городского совета в Facebook



По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе главной коммунальной насосной станции начато служебное расследование.



Воду из машинного зала откачали. Далее ведутся работы по замене двигателей насосной станции.



Предварительной причиной ЧП названо фактически шестидневную норму осадков выпала в Житомире.





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