Из-за атаки врага применяются экстренные отключения света на Киевщине, Днепропетровщине, Одесщине и Донетчине
Утром 9 марта в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях из-за массированного обстрела россиян применяют экстренные отключения света
Об этом передает ДТЭК.
"Из-за атаки врага применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении.
Такие мероприятия ввели в Киеве и 4 областях – Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской.
- В ночь на 9 марта враг совершил массированную атаку на Украину. Есть попадания по критической инфраструктуре.
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