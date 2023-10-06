Из-за атаки РФ снова не работает пункт пропуска на границе с Румынией, поврежденный обстрелами в сентябре

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"В результате ночной дроновой атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру в паромном пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией продолжаются меры по стабилизации функционирования... Пропускные операции в пункте пропуска временно приостановлены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ночной атаки люди не пострадали.

В ГПСУ посоветовали гражданам выбирать другие направления движения, в частности через автомобильный пункт пропуска "Рени".

Следует отметить, что в ночь на 26 сентября россияне уже стреляли по паромной переправе, в результате чего пункт пропуска "Орловка" прекращал работу . Отмечалось, что административное здание пункта пропуска уцелело, но ударная волна выбила стекла. В момент атаки на пункте пропуска стоял автобус с детьми, который удалось вовремя вывезти. В то же время три десятка грузовиков были повреждены. Также пострадали водители одного из автобусов.