Из-за атаки РФ по Одесчине не работает пункт пропуска с Румынией, но дроны не пересекали границу

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

Она опровергла распространенную в телеграм-каналах информацию о том, что во время ночной атаки на Измаильский район дроны якобы пересекли территорию Румынии.

"У нас нет заявления от сопредельного государства о том, что такие факты были. Мы также не фиксировали ничего подобного", – подчеркнула Гуменюк.

В то же время в Госпогранслужбе Украины сообщили, что работа паромного пункта пропуска "Орловка - Исакча" между Украиной и Румынией в Одесской области временно приостановлена.

Там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага.

"Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Румынию", - добавили в ДПСУ.

Что известно об инцидентах с падением осколков дронов РФ в Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенном недалеко от украинского Измаила. Глава правительства страны Марчел Чолаку заявил , что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.

Впоследствии МИД Румынии выразил "решительный протест" России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, также вызвали посла РФ и провели консультации с НАТО.

Заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил , что армия страны готова при необходимости сбивать российские дроны.