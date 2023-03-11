Из-за атаки на энергосистему 9 марта свет будут выключаться в двух областях

Об этом сообщили в Укрэнерго.

"Все еще действуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, которые приводят к необходимости применять графики почасовых отключений. Эти графики составляют и применяют облэнерго. Также есть сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровщины и Николаевщины", - утвердили в компании.

После ракетной атаки на энергосистему 9 марта в Харькове частично возобновили работу одной из тепловых электростанций, а также снова работает в сети один из объектов магистральных сетей НЭК "Укрэнерго".

"Критическая инфраструктура города полностью заживлена, продолжается работа над возможностью полного восстановления электроснабжения города и области", - добавили в Укрэнерго.

В Житомирской области ситуация все еще сложная.

Отмечается, что в других регионах сетевые ограничения не применяли