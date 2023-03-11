Из-за атаки на энергосистему 9 марта свет будут выключаться в двух областях
Энергосистема возобновляется после очередной ракетной атаки: 11 марта сетевые ограничения будут действовать в Харьковской и Житомирской областях
Об этом сообщили в Укрэнерго.
"Все еще действуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, которые приводят к необходимости применять графики почасовых отключений. Эти графики составляют и применяют облэнерго. Также есть сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровщины и Николаевщины", - утвердили в компании.
После ракетной атаки на энергосистему 9 марта в Харькове частично возобновили работу одной из тепловых электростанций, а также снова работает в сети один из объектов магистральных сетей НЭК "Укрэнерго".
"Критическая инфраструктура города полностью заживлена, продолжается работа над возможностью полного восстановления электроснабжения города и области", - добавили в Укрэнерго.
В Житомирской области ситуация все еще сложная.
Отмечается, что в других регионах сетевые ограничения не применяли
- Напомним, в ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В небе фиксировали вражеские дроны-камикадзе и активность авиации, раздавались взрывы во многих регионах, попадание по критической инфраструктуре. Есть попадание в энергетическую инфраструктуру, ограничение электроснабжения будет применено в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.
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