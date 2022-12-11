Из-за атак РФ в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, – Шмыгаль
В результате ракетных ударов в разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
После восьми ракетных атак в энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. Следовательно, по словам главы правительства, зиму украинцы будут проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии.
Правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения, в частности:
- первый – это критическая инфраструктура и больницы;
- второй – предприятия и объекты военно-промышленного комплекса;
- третий – бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты;
- четвертый – жилищный сектор.
Шмыгаль также добавил, что в рамках "Программы восстановления Украины" для регионов распределили 340 млн евро, которые будут направлены на восстановление образовательных учреждений, больниц, критической инфраструктуры, ЦНАПов. В десяти регионах будет реализовано 83 проекта.
- В Укрэнерго 9 декабря, сообщили, что с 10 октября Россия выпустила по энергетической инфраструктуре Украины более 1000 ракет и дронов.
- А вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что ракетными обстрелами РФ около 50% энергетической инфраструктуры Украины было "значительно повреждено", а часть - "полностью разрушена"
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В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что, учитывая ситуацию в энергосистеме, дефицит будет оставаться в течение зимнего сезона.
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