Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

После восьми ракетных атак в энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. Следовательно, по словам главы правительства, зиму украинцы будут проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии.

Правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения, в частности:

первый – это критическая инфраструктура и больницы;

второй – предприятия и объекты военно-промышленного комплекса;

третий – бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты;

четвертый – жилищный сектор.

Шмыгаль также добавил, что в рамках "Программы восстановления Украины" для регионов распределили 340 млн евро, которые будут направлены на восстановление образовательных учреждений, больниц, критической инфраструктуры, ЦНАПов. В десяти регионах будет реализовано 83 проекта.