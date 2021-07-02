Из-за антитеррористических учений в Киеве станция метро "Дворец спорта" не будет работать 4 июля
В связи с проведением антитеррористических учений с участием правоохранительных органов ст. "Дворец спорта" временно не будет работать на вход и выход 4 июля
Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
В связи с проведением антитеррористических учений с участием правоохранительных органов ст. "Дворец спорта" не будет работать на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30.
В то же время отмечается, что пересадка "Дворец спорта" - "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.
- Напомним, что в Киеве 4 июля пройдут плановые антитеррористические учения Службы безопасности Украины.
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