Из-за антитеррористических учений в Киеве станция метро "Дворец спорта" не будет работать 4 июля

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.



В связи с проведением антитеррористических учений с участием правоохранительных органов ст. "Дворец спорта" не будет работать на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30.



В то же время отмечается, что пересадка "Дворец спорта" - "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.

Напомним, что в Киеве 4 июля пройдут плановые антитеррористические учения Службы безопасности Украины.