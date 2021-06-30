Из-за аномальной жары в канадском Ванкувере умерли 130 человек

Об этом рассказывает ВВС .



Полиция канадского города Ванкувер получила 65 сообщений о внезапной смерти от жары.

"Ванкувер никогда не испытывал такой жары, и, к сожалению, десятки людей умирают из-за этого", - сказал сержант полиции Стив Аддисон.

Отмечается, что большинство умерших были пожилыми людьми.



В пригороде Ванкувера Бернаби зарегистрировали не менее 34 случая внезапной смерти, в районе города Суррей - 38.



В общем, с 25 июня в городе зарегистрировали 130 внезапных смертей. Всего в городе проживает более 600 тыс. человек, однако агломерация имеет более 2,4 млн населения.

Во вторник, 29 июня, в тихоокеанской провинции уже третий день подряд фиксировали самую высокую за все время наблюдений температуру - 49,5 градус тепла по шкале Цельсия в Литтон.

До этой неделе в стране никогда не фиксировали температуры выше 45 градусов по Цельсию. Жаркая волна обусловлена куполом высокого давления, нависающем над северо-западом США и Канадой.

В общем рекордная жара в последние дни продолжается во всех регионах Британской Колумбии. Кое-где температура воздуха превышает норму на 10 градусов.