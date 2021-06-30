Из-за аномальной жары в канадском Ванкувере умерли 130 человек
Канадская провинция Британская Колумбия на побережье Тихого океана переживает невероятную жару. Столбик термометра поднимался до ужасных 49,6 градусов Цельсия
Об этом рассказывает ВВС .
Полиция канадского города Ванкувер получила 65 сообщений о внезапной смерти от жары.
"Ванкувер никогда не испытывал такой жары, и, к сожалению, десятки людей умирают из-за этого", - сказал сержант полиции Стив Аддисон.
Отмечается, что большинство умерших были пожилыми людьми.
В пригороде Ванкувера Бернаби зарегистрировали не менее 34 случая внезапной смерти, в районе города Суррей - 38.
В общем, с 25 июня в городе зарегистрировали 130 внезапных смертей. Всего в городе проживает более 600 тыс. человек, однако агломерация имеет более 2,4 млн населения.
Во вторник, 29 июня, в тихоокеанской провинции уже третий день подряд фиксировали самую высокую за все время наблюдений температуру - 49,5 градус тепла по шкале Цельсия в Литтон.
До этой неделе в стране никогда не фиксировали температуры выше 45 градусов по Цельсию. Жаркая волна обусловлена куполом высокого давления, нависающем над северо-западом США и Канадой.
В общем рекордная жара в последние дни продолжается во всех регионах Британской Колумбии. Кое-где температура воздуха превышает норму на 10 градусов.
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