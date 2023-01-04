Из-за аномальной жары на горнолыжных курортах Европы не хватает снега: спутниковые снимки
На спутниковых снимках показали недостаток снега на горнолыжных курортах в Европе, возникший из-за аномальной жары
Об этом информирует Sky News.
"Небольшой снегопад и необычно теплая зимняя погода разочаровали операторов горнолыжных склонов и отдыхающих, надеявшихся на белый зимний побег на некоторые из европейских более низких горных курортов", - пишет издание.
На склонах появились участки травы, камней и грязи, некоторые курорты вынуждены были закрыться. Многие страны Европы уже побили новые январские температурные рекорды.
"В Европе есть восемь стран, побивших свой январский рекорд, и несколько из них полностью его уничтожили - не только на несколько (десятых, - ред.) градуса. В Польше побили этот рекорд на четыре градуса. Это огромная сумма", - исполнительный директор Королевского метеорологического общества, профессор Лиз Бентли.
Метеостанция в Делемонте, на хребте Юра на границе с Францией, уже установила новый температурный рекорд января в 18,1C (почти 65F) в первый день года, что на 2,5 градуса Цельсия выше предыдущего показателя.
В Варшаве, столице Польши, в воскресенье было 18,9C (66F), что на 4 градуса выше предыдущего среднего значения. Другие страны с новыми рекордами января – Беларусь, Чехия, Дания, Лихтенштейн, Литва, Латвия и Нидерланды.
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