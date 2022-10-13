Из-за агрессии в Украине Россия потеряла поддержку почти 40 стран - членов ООН

Об этом сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить".

Издание отмечает, что поддержка РФ с каждым годом уменьшается. Еще в сентябре 2009 года, когда ГА ООН осудила вторжение России в Грузию, Москву поддержали 18 стран — тогда все было еще не так однозначно для Индии или Шри-Ланки, которые впоследствии прекратили поддерживать Россию.

Тогда же заняли нейтральную позицию и воздержались от голосования дипломаты 78 государств, включая друзей из СНГ – Казахстан, партнеров из БРИКС – Бразилию, Китай и ЮАР и многих других партнеров, включая Египет и Сербию.

В марте 2014 года аннексию Крыма осудили 100 государств, а полномасштабное вторжение РФ в Украину – уже 105 членов ООН.

В октябре 2022 года стран-сателлитов осталось всего 4, а нейтральных — 35. КНДР, Белоруссия, Сирия и Никарагуа поддержали РФ при голосовании на Генассамблее ООН резолюции с осуждением аннексии украинских территорий. За резолюцию высказались 143 государства, еще 35 воздержались.

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