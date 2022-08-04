Об этом сообщает PolsatNews со ссылкой на опрос CBOS (польский Центр исследования общественного мнения).

"Война в Украине заставила поляков обратить больше внимания на происходящее за пределами нашей страны. Действия, совершенные в связи с российской агрессией против Украины, являются, пожалуй, одним из важнейших, но, конечно, не единственным критерием оценки лидеров государств и политиков, активных на международной арене", – отмечает CBOS.



Наибольшее количество респондентов (86%) заявили о своем доверии президенту Украины Владимиру Зеленскому. Второе место в рейтинге иностранных политиков занял президент США Джо Байден, которому доверяют почти три четверти поляков (74%). Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завоевал доверие большей части респондентов (55%).



Кроме того, свое доверие президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен выразили 46% респондентов. Другие политики, включенные в исследование, вызывали скорее отрицательную, чем положительную реакцию.



В то же время, наиболее низко в рейтинге находятся президенты России Владимир Путин (94% заявлений о недоверии) и Беларуси Александр Лукашенко, которому не доверяют 87% поляков.



Также скорее негативно респонденты воспринимают премьера Венгрии Виктора Орбана. Половина респондентов выразили ему недоверие.



Согласно опросу, 39% поляков не доверяют президенту Франции Эмманюэлю Макрону, а 38% респондентов негативно оценивают канцлера Германии Олафа Шольца. При этом Макрону доверяют больше (27%), чем Шольцу (17%).



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