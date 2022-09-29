Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Маркарова комментировала заявление министра обороны Алексея Резникова об обязательствах Украины не использовать западное вооружение для ударов по территории России. На уточняющий вопрос, распространяется ли ограничение только на системы HIMARS или на все американское оружие, Маркарова сказала, что "это касается именно HIMARS".

В августе министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, а вот в отношении временно оккупированного Крыма таких ограничений нет.

"У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, переданное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет", – заявлял министр.

Отметим, что вчера стало известно, что Украина получит от США еще 18 систем HIMARS.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb