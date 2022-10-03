Об этом сообщило в facebook представительство президента Украины в АРК со ссылкой на данные Меджлиса крымскотатарского народа.

"Местные жители продолжают покидать территорию оккупированного Крыма, значительная часть среди них - крымские татары. По информации Меджлиса, из оккупированного Крыма выехало около 10 тысяч наших граждан - в Россию и за границу", - говорится в сообщении.

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По его информации, пророссийские активисты занимаются умышленными преследованиями украинских граждан, спасающихся от преступной мобилизации – информацию о них передают оккупационным правоохранителям.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября.

Пограничники РФ 26 сентября сообщили, что получили списки тех, кого предусмотрено мобилизовать. Их не будут выпускать за границу. Информация о запрете на выезд конкретного гражданина поступает в общую информационную систему пограничного контроля "Мир".

28 сентября стало известно, что в Украину стали прибывать мобилизованные и осужденные россияне для восполнения потерь кафиров.

Генштаб также сообщал, что российское руководство отправило в Лиман Донецкой области низкоквалифицированных солдат на 7 танках, два из которых попали в ДТП во время следования.

29 сентября из временно оккупированного Севастополя в Херсонскую область отправили 2000 мобилизованных из Крыма, а военные комиссары получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских войск крымских татар.