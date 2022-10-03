Из временно оккупированного Крыма выехали около 10 тысяч граждан Украины, - Меджлис
После начала оккупантами принудительной и незаконной мобилизации временно оккупированный Крымский полуостров покинуло около 10 тысяч граждан Украины
Об этом сообщило в facebook представительство президента Украины в АРК со ссылкой на данные Меджлиса крымскотатарского народа.
"Местные жители продолжают покидать территорию оккупированного Крыма, значительная часть среди них - крымские татары. По информации Меджлиса, из оккупированного Крыма выехало около 10 тысяч наших граждан - в Россию и за границу", - говорится в сообщении.
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По его информации, пророссийские активисты занимаются умышленными преследованиями украинских граждан, спасающихся от преступной мобилизации – информацию о них передают оккупационным правоохранителям.
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- Генштаб также сообщал, что российское руководство отправило в Лиман Донецкой области низкоквалифицированных солдат на 7 танках, два из которых попали в ДТП во время следования.
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