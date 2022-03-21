Из Ворзеля в Киевской области эвакуировали около 100 человек
В понедельник, 21 марта, из Ворзеля в Киевской области было эвакуировано около 100 человек
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
По его словам, эвакуационная колонна из Ворзеля уже прибыла в Белогородку и около сотни человек оказались в безопасности.
"Эвакуационная колонна из Ворзеля уже в Белогородке. Около ста человек в безопасности. Всем оказывается первая медицинская и гуманитарная помощь. Дальше люди поедут в Киев. Спасибо всем службам, участвующим в эвакуации", - написал Павлюк.
- Напомним, на понедельник, 21 марта, было согласовано 8 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Донецкой, Луганской и Киевской областей.
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