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Война с Россией: хроника
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Из Волновахи и окрестных сел удалось эвакуировать около 400 человек, - глава Донецкой ОВА

5 мартa, 2022 суббота
16:15
война с Россией

Около 400 человек удалось эвакуировать из Волновахи и окрестных поселков (Донецкая обл.). Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Еспресо.TV .

"Около 400 жителей Волновахи и окрестных поселков удалось эвакуировать за сегодня. Это те люди, кто смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта", - написал Кириленко в телеграмме.

По его словам, планировалось эвакуировать гораздо большее количество граждан, однако необходимый для этого транспорт вынужден был прекратить движение, поскольку россияне начали обстрел Волновахи – "продвигаться туда было крайне опасно".

"В настоящее время эвакуированных людей доставляют в безопасное место", - подчеркнул Кириленко.

  • Напомним, ранее Ирина Верещук заявила, что, несмотря на договоренности с Красным Крестом, Россия обстреляла Волноваху, следовательно, эвакуация сорвана.
  • Также в связи с тем, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжает обстрелы в районе Мариуполя и его окрестностей, эвакуация мирных жителей переносится.

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