Из Волновахи и окрестных сел удалось эвакуировать около 400 человек, - глава Донецкой ОВА
Около 400 человек удалось эвакуировать из Волновахи и окрестных поселков (Донецкая обл.). Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Еспресо.TV .
"Около 400 жителей Волновахи и окрестных поселков удалось эвакуировать за сегодня. Это те люди, кто смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта", - написал Кириленко в телеграмме.
По его словам, планировалось эвакуировать гораздо большее количество граждан, однако необходимый для этого транспорт вынужден был прекратить движение, поскольку россияне начали обстрел Волновахи – "продвигаться туда было крайне опасно".
"В настоящее время эвакуированных людей доставляют в безопасное место", - подчеркнул Кириленко.
- Напомним, ранее Ирина Верещук заявила, что, несмотря на договоренности с Красным Крестом, Россия обстреляла Волноваху, следовательно, эвакуация сорвана.
- Также в связи с тем, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжает обстрелы в районе Мариуполя и его окрестностей, эвакуация мирных жителей переносится.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.57
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное