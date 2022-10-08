Об этом сообщили в телеграме ОВА.

Большинство людей эвакуируют в Луцк, Одессу, Киев и Киевскую область, однако прикованных к постели пациентов перевозить на большие расстояния нельзя.

"Из-за этого было решено провести их эвакуацию в подобные заведения в более безопасные места Харьковской области", - пояснил директор Департамента социальной защиты населения Юрий Шпарага.

На деоккупированных территориях Харьковщины расположены семь заведений интернатного типа, где круглосуточно находятся люди с инвалидностью, нуждающиеся в постоянном уходе.

"Хочу успокоить тех, кто переживает за своих родных и близких: эвакуация происходит в соответствии с законом. Мы передаем личные дела, мы знаем, где эти люди будут находиться. К тому же они будут возвращены обратно в учреждения, как только ситуация позволит", - подчеркнул он. Юрий Шпараг.

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