Из видеоигры FIFA-23 убрали перформанс российского футболиста Мостового, изобразившегося царем

Об этом сообщают российские СМИ.

В видеоигре FIFA-23 был представлен набор Александра Мостового. Купив его, можно было вывесить на своем стадионе баннер с российским экс-футболистом, которого изобразили в виде царя.

Теперь в футбольном симуляторе нет этого набора перформансов, зато появился пак с колумбийцем Кордобой.

Набор Мостового пробыл в игре около недели.