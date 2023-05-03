Из видеоигры FIFA-23 убрали перформанс российского футболиста Мостового, изобразившегося царем
Компания EA Sports убрала перформанс российского футболиста Александра Мостового, которого изобразили царем
Об этом сообщают российские СМИ.
В видеоигре FIFA-23 был представлен набор Александра Мостового. Купив его, можно было вывесить на своем стадионе баннер с российским экс-футболистом, которого изобразили в виде царя.
Теперь в футбольном симуляторе нет этого набора перформансов, зато появился пак с колумбийцем Кордобой.
Набор Мостового пробыл в игре около недели.
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