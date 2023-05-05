Об этом написал Петр Павел в твиттере.

"В феврале 2022 года Россия сильно ударила по несокрушимости народа Украины. В борьбе им изначально помогает также чешское оружие. В знак уважения к героизму украинцев я передал Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75 с серийным номером 22", – пишет президент Чехии.