"Из уважения к героизму Украины": президент Чехии Петр Павел подарил Зеленскому пистолет
5 мая во время визита в Киев президент Чехии Петр Павел подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому легендарный чешский пистолет CZ 75
Об этом написал Петр Павел в твиттере.
"В феврале 2022 года Россия сильно ударила по несокрушимости народа Украины. В борьбе им изначально помогает также чешское оружие. В знак уважения к героизму украинцев я передал Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75 с серийным номером 22", – пишет президент Чехии.
- 3 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил столицу Финляндии.
- 4 мая Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды .
- 5 мая президент Украины Владимир Зеленский принял министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни.
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