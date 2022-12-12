Из Украины уже экспортировано более 14 млн тонн зерновых, - посол по особым поручениям МИД Украины Трофимцева
Амбассадор по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева рассказала, что с начала работы "зернового коридора" из Украины было экспортировано более 13 млн тонн агропродукции
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо"
"Пока детали по расширению работы "зернового коридора" нам неизвестны. Мы знаем, что обсуждались возможности включения порта города Николаева в работу по экспорту украинского зерна. Если говорить о функционировании "зернового коридора", то его работа продолжается. За последнюю неделю была экспортирована более 1 млн тонн зерновых из Украины", – рассказала Трофимцева.
Амбассадор отметила важность работы "зернового коридора" для Украины.
"За время работы "зернового коридора" из Украины было экспортировано более 14 млн тонн зерновых. Я хочу подчеркнуть, что работа этой инициативы достаточно важна для украинских фермеров. Поскольку они должны получать средства за выращенную продукцию. Им нужно ее продавать. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы работа "зернового коридора" была удлинена и расширена", - добавила она.
- "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
- Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
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