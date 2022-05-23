English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная беженцы из Украины Из Украины после начала полномасштабной войны выехали более 6,5 млн человек, - ООН

Из Украины после начала полномасштабной войны выехали более 6,5 млн человек, - ООН

23 мая, 2022 понедельник
16:14
беженцы из Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину свыше 6,5 млн украинцев вынужденно выехали за границу

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев.

Из Украины уехал 6 552 971 человек.

Чаще украинцы выезжают в:

  • Польшу – более 3,5 млн человек,
  • Румынию - более 961 тысячи,
  • Россию – более 919 тысяч,
  • Венгрию - более 644 тысяч,
  • Молдову – более 471 тысячи,
  • Словакию - более 442 тысяч,
  • Беларусь – более 27 тысяч.

Согласно данным ООН, 8 млн украинцев стали внутренними переселенцами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ООН
война с Россией
Читайте также:
22 мая, 2022 воскресенье
Британская разведка оценила эффективность новейших БМПТ "Терминатор", которые РФ использует на Донбассе
Сергій Згурець
22 мая, 2022 воскресенье
Говорить, что через 2-3 месяца мы начнем контрнаступление, пока рано, но время работает на врага, - Сергей Згурец
Країни АТЕС вимагають від РФ негайно вивести війська з України
23 мая, 2022 понедельник
Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества требуют от РФ немедленно вывести войска из Украины
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 33.81
    Покупка 33.81
    Продажа 35.57
  • EUR
    Покупка 35.3
    Продажа 37.58
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
23 мая
17:45
Джо Байден написал текст номинации Зеленского в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time
17:40
ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме: воруют финансовые данные под прикрытием госпомощи
17:39
Суд разрешил арест Януковича по делу о "Харьковских соглашениях"
17:31
Эксклюзив
нефть
Рынку горючего Украины нужны прямые долгосрочные соглашения с европейскими производителями нефтепродуктов, - эксперт по энергетическим вопросам Рябцев
17:27
"Производственный процесс невозможен": Артемсоль из-за войны остановила работу
17:19
Залужный
В Харьковской области освободили 24 населенных пункта, - Залужный
17:03
Литва предлагает провести военно-морскую операцию по экспорту зерна из заблокированных Россией портов Украины
16:52
Криворожский горсовет завысил в тендере стоимость медицинского оборудования почти на 1,4 млн грн, – БЭБ
16:50
Военное преступление отныне – второе имя России": Ермак на Давосском форуме рассказал истории детей-жертв агрессии РФ
16:48
Роберт Габек
Вице-канцлер Германии заявил о готовности поддержать решение ЕС и ввести нефтяное эмбарго против РФ с уступками Венгрии
16:37
Эксклюзив
В Рамштайне рассмотрят возможность привлечь флоты НАТО для защиты кораблей в Черном море, - военный эксперт Згурец
16:29
Илья Новиков
Адвокат Илья Новиков: К сожалению, власти не "переросли" преследования оппозиции
16:19
Белорусское минобороны заявило о проверке сил реагирования
16:12
ООН
Советник миссии РФ при ООН резко осудил Путина за войну в Украине и подал в отставку
16:05
В Харькове возобновляет работу метро, проезд в течение первой недели будет бесплатным
16:05
Эксклюзив
Вероятность нападения из Беларуси на Украину растет: Путин ищет альтернативу обострению в Приднестровье, – военные эксперты
15:46
Марку "Русский военный корабель… ВСЕ!" выпустили в продажу: на главпочтамте Киева выстроилась длинная очередь
15:39
Вслед за Шредером Роснефть покинула экс-глава МИД Австрии, запомнившаяся свадебным танцем с Путиным
15:09
Путина пытались убить после вторжения РФ в Украину, – начальник ГУР МО Буданов
15:05
"Политически закопать Зеленского способно разве его собственное окружение": журналист Будерацкий о заявлениях Медведчука по Порошенко
14:59
Активы РФ следует найти и конфисковать в фонд компенсаций пострадавшим от войны, - Зеленский на Давосском форуме
14:57
Россияне закрыли выезд из оккупированных Мелитополя и Энергодара в Запорожье
14:48
МВФ
Мировая экономика находится в самом худшем состоянии со времен Второй мировой войны, - МВФ
14:39
"Выглядит позорной спецоперацией": Княжицкий о заявлениях Медведчука по Порошенко
14:39
На Книжной ярмарке в Варшаве откроют украинский стенд "Спасибо, Польша!"
14:22
В Кремле прокомментировали приговор о пожизненном заключении для российского военного Шишимарина
14:21
Эксклюзив
Павел Климкин
Война в Украине может перерасти в Третью мировую войну, - Климкин
14:17
СБУ сообщила о подозрении 4 оккупантам, участвовавшим в захвате Запорожской АЭС
14:14
"У человечества должна быть страховка от голода": Зеленский предложил создать организацию демократических экспортеров продовольствия
14:11
Собираем средства на авто для защитников
14:09
Европейская Солидарность
Заявление партии "Европейская Солидарность" по обнародованным СБУ показаниям Медведчука
14:06
Гончаренко
В Одессе открылся крымскотатарский волонтерский Гончаренко-центр
14:06
Эксклюзив
на фото: Роман Костенко
Враг планирует совершить рывок на Юге, чтобы объединиться с Приднестровьем, - полковник Костенко
13:58
Зеленский пригласил иностранный бизнес переходить из РФ в Украину и призвал приобщаться к восстановлению городов и отраслей
13:38
От российского авиаудара по Десне погибли 87 человек, - Зеленский
13:13
В Мариуполе кадыровцы патрулируют улицы, задерживают и пытают людей, - советник мэра
13:10
Российский военный Шишимарин приговорен к пожизненному заключению за убийство мирного жителя
13:04
Украинцы могут одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт: куда обращаться
12:59
Обнародованы имена 166 российских командиров, отдающих преступные приказы в Украине
12:49
Эксклюзив
Мальчики, которые едут убивать
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV