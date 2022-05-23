Из Украины после начала полномасштабной войны выехали более 6,5 млн человек, - ООН
С начала полномасштабного вторжения России в Украину свыше 6,5 млн украинцев вынужденно выехали за границу
Об этом сообщает Управление Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев.
Из Украины уехал 6 552 971 человек.
Чаще украинцы выезжают в:
- Польшу – более 3,5 млн человек,
- Румынию - более 961 тысячи,
- Россию – более 919 тысяч,
- Венгрию - более 644 тысяч,
- Молдову – более 471 тысячи,
- Словакию - более 442 тысяч,
- Беларусь – более 27 тысяч.
Согласно данным ООН, 8 млн украинцев стали внутренними переселенцами.
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