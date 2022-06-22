Из Украины до конца 2022 года уедут 42% миллионеров, - исследование

Таковы результаты исследования Henley Global Citizens Report.

"Речь идет о разнице между количеством людей с высоким капиталом, которые переезжают в страну, и количеством эмигрирующих из страны. Чистый приток свидетельствует о том, что состоятельные люди больше переезжают в страну, чем выезжают. Чистый отток указывает на то, что больше миллионеров эмигрируют, чем прибывают", – объяснили организаторы исследования.

По прогнозируемому оттоку состоятельных людей Украина заняла 5 место, уступив, в частности, Китаю, Индии и Гонконгу. А наибольше миллионеров покинут Российскую Федерацию. До конца года Россия потеряет 15 тыс состоятельных людей, что составляет 15% от общего количества лиц с высоким достатком в стране.

Обнародовали в Henley Global Citizens Report также список стран, в которые состоятельные люди переезжают. Большинство из них для притока физических лиц с высоким капиталом проводят официальные программы инвестиционной миграции и активно поощряют прямые иностранные инвестиции в обмен на жительство или гражданство.

Больше всего состоятельных лиц в этом году у себя примут ОАЭ (4000), Австралия (3500), Сингапур (2800), Израиль (2500), Швейцария (2200) и США (1500).

Напомним, по состоянию на 20 июня в ЕС заморозили активы российских олигархов на 12,5 млрд евро.

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