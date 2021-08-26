Из Украины депортируют хасида, который устроил драку в Умани: он получил запрет въезда на три года

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Отмечается, что 22 августа на улице Пушкина между паломниками произошел конфликт.



По данным полиции, 19-летний гражданин Израиля устроил драку и нанес незначительные телесные повреждения своему оппоненту.

Полицейские составили на правонарушителя административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Кроме того, совместно с работниками миграционной службы Умани, было принято решение об ограничении срока пребывания иностранца на территории Украины и запрете въезда в течение трех лет.