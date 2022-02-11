Из Украины депортировали вора в законе из санкционного списка СНБО
Вор в законе Нукри Гальский, внесенный в санкционный список СНБО, депортирован из Украины
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Оперативники получили информацию, что в Киев прибыл 34-летний вор в законе по прозвищу Нукри Гальский. Он находится в санкционном списке СНБО как субъект повышенного преступного влияния.
По информации полиции, он попал в Украину вне официальных пунктов пропуска. Правоохранители установили его местонахождение, задержали и доставили в Госмиграционную службу.
В ночь на 10 февраля мужчину депортировали из Украины с запретом въезда в страну на три года.
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