Из Украины депортировали еще одного криминального авторитета из списка СНБО

Об этом сообщает сайт полиции.

45-летний ранее неоднократно судимый гражданин России был так называемым "смотрящим" за одним из городов Полтавской области. Он вошел в список санкций СНБО, который был сформирован в этом мае.

"Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения 45-летним" криминальным авторитетом "преступного влияния, вчера, 22 июля, мужа вернули в страну его происхождения. Кроме того, ему запрещено въезжать на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее полицейские разоблачили криминального авторитета из списка СНБО, который фигуруеться по делу Октябрьского суда Мариуполя.