Из Украины депортировали еще одного криминального авторитета из списка СНБО
Из Украины депортировали еще одного криминального авторитета, который фигурирует в списке санкций Совета национальной безопасности и обороны
Об этом сообщает сайт полиции.
45-летний ранее неоднократно судимый гражданин России был так называемым "смотрящим" за одним из городов Полтавской области. Он вошел в список санкций СНБО, который был сформирован в этом мае.
"Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения 45-летним" криминальным авторитетом "преступного влияния, вчера, 22 июля, мужа вернули в страну его происхождения. Кроме того, ему запрещено въезжать на территорию Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее полицейские разоблачили криминального авторитета из списка СНБО, который фигуруеться по делу Октябрьского суда Мариуполя.
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