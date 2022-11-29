Об этом сообщает в фейсбуке Министерство инфраструктуры Украины.

"Зерновая инициатива": из портов Большой Одессы вышли 3 судна с 61 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в настоящее время в портах Одессы под обработкой еще 23 судна. На корабли загружают 856 тысяч тонн украинской агропродукции.

По состоянию на 29 ноября по "зерновому коридору" движутся три судна с 85,5 тыс. тонн агропродукции.

Всего с 1 августа из портов Одессы вышли 504 корабля, экспортировавших 12,27 млн тонн продовольствия из Украины в страны Азии, Европы и Африки.