Из украинских портов вышли еще три судна с 61 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы
Из портов Одессы вышли еще три судна с 61 тыс. тонн украинской агропродукции для стран Азии и Европы
Об этом сообщает в фейсбуке Министерство инфраструктуры Украины.
"Зерновая инициатива": из портов Большой Одессы вышли 3 судна с 61 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что в настоящее время в портах Одессы под обработкой еще 23 судна. На корабли загружают 856 тысяч тонн украинской агропродукции.
По состоянию на 29 ноября по "зерновому коридору" движутся три судна с 85,5 тыс. тонн агропродукции.
Всего с 1 августа из портов Одессы вышли 504 корабля, экспортировавших 12,27 млн тонн продовольствия из Украины в страны Азии, Европы и Африки.
- Япония планировала направить $14 млн на экспорт украинской пшеницы в Сомали.
- В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозила прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с нею - до десяти.
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- 11 ноября из украинских портов вышли еще 4 судна с агропродукцией для страны Азии и Европы.
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