Из украинских портов вышли еще 6 судов с зерном
Из портов Одесщины вышли шесть зерновых судов
Об этом сообщило министерство обороны Турции.
По состоянию на утро 6 сентября из Одесских портов "зерновым коридором" вышли шесть судов с зерном.
"Отгрузка зерна продолжается в плановом режиме", - говорится в сообщении.
- За 29 дней работы "зернового коридора" из Украины вышли 56 судов, на бортах которых суммарно было вывезено более 1,3 млн. тонн зерна.
- 4 сентября "зерновым коридором" из украинских портов вышел крупнейший караван судов, перевозящий 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции в восемь стран мира.
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