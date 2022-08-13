Из украинских портов вышли 16 судов с зерном, - Зеленский

Об этом сказал Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

"Очень важно, что дает результат экспортная зерновая инициатива. С начала ее реализации из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах. Это Европа, Азия, Африка. На борту почти полмиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку", - сказал президент.

По его словам, Украине удается наверстать темп экспорта, и в перспективе это может помочь полностью снять продовольственный кризис.

"За неполных две недели из трех наших портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - удалось экспортировать такой объем, равный всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта железной дорогой за прошлый месяц", - сказал Зеленский.

Он добавил, что уже прибыл и первый корабль под загрузку в рамках Всемирной продовольственной программы ООН – это поставки зерна, в частности, для Эфиопии, где особенно жестока ситуация с голодом. Сейчас судно готовится к отправке из порта "Южный".

1 августа из одесского порта отправилось судно с украинским зерном.

2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках международного "зернового соглашения".

Утром 5 августа из портов Одесской области отправился караван судов с украинским зерном: на борту трех балкеров 57 тысяч тонн украинской кукурузы.

Утром 8 августа из украинских портов Южный и Черноморск вышли еще два судна с продовольствием.

9 августа из порта "Черноморск" вышли два судна из 70 тыс. тонн продовольствия.

12 августа из портов Одесщины вышли еще два судна с украинскими пшеницей и кукурузой.

13 августа первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией, покинуло порт Черноморск. Балкер под флагом Барбадоса FULMAR S вышел из города Черноморск Одесской области по направлению к Турции.

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