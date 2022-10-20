Из украинских портов в рамках "зерновой инициативы" 20 октября вышли два судна с агропродукцией
В четверг, 20 октября, из украинских портов вышли два судна из 82 тыс. тонн продовольствия на бортах
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
Так, 20 октября из порта Южный вышли танкер ATLANTIS ALMERIA и балкер ARIS T. Они перевозят 82 тыс. тонн зерна в страны Азии и Европы.
Всего с момента введения "зерновой инициативы" из украинских портов вышли 362 судна. Они уже перевезли 8 млн. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
- 19 октября из портов Украины вышли шесть судов с продовольствием.
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