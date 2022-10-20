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Из украинских портов в рамках "зерновой инициативы" 20 октября вышли два судна с агропродукцией

20 октября, 2022 четверг
14:09
Экономика

В четверг, 20 октября, из украинских портов вышли два судна из 82 тыс. тонн продовольствия на бортах

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Так, 20 октября из порта Южный вышли танкер ATLANTIS ALMERIA и балкер ARIS T. Они перевозят 82 тыс. тонн зерна в страны Азии и Европы.

Всего с момента введения "зерновой инициативы" из украинских портов вышли 362 судна. Они уже перевезли 8 млн. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

  • 19 октября из портов Украины вышли шесть судов с продовольствием.

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зерно
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