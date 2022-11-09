Из украинских портов по "зерновому коридору" вышли три судна с растительным маслом
В рамках "зернового соглашения" из портов Одесса, Черноморск и Южный 9 ноября вышли три судна с украинским растительным маслом
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
"Зерновая инициатива": из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 3 судна с 21,6 тыс. тонн растительного масла для стран Азии и Европы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в украинские порты под загрузку двигаются 9 судов.
Во вторник, 8 ноября, в порты зашли 7 балкеров, которые должны забрать украинское зерно. Среди них балкер STARVOS под погрузку 55 тыс. т пшеницы для Йемена.
"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортированы 10,1 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 435 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки", - подчеркнули в Мининфтраструктуры.
- 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в Севастопольской бухте.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Путиным заявил о необходимости продления "зернового соглашения".
- Президент Владимир Путин заявил, что РФ якобы получила от Украины гарантии неиспользования портов в военных целях.
- В МИД опровергли заявление Путина о якобы новых гарантиях от Украины.
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