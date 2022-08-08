Из украинских портов отправились еще два судна с зерном

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры в фейсбуке .

"В ходе реализации "зерновой инициативы" сегодня утром из порта Южный вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием - балкер SACURA направляется в Италию", - говорится в сообщении

Судно объединилось в караван с балкером ARIZONA, отправившимся из порта Черноморск в Нидерланды.

Так, на борту обоих судов 60 тыс. тонн агропродукции.

"Сегодня к реализации Инициативы полноценно привлечен крупнейший украинский порт - Южный. Таким образом, все порты Великой Одессы задействованы для экспорта агропродукции. Сейчас наша цель - наращивание перевалки в портах. В течение 2-х недель планируем выйти на объем перевалки 3-5 судов в сутки. Работаем с гарантами договоренностей, чтобы "зерновой коридор" работал бесперебойно и были соблюдены все требования безопасности к судоходству", - прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Поэтому, не считая отправленных сегодня, 8 августа, судов, в рамках реализации договоренностей из портов уже вышли 8 судов с украинской агроподукцией.

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков информировал, что в портах Одессы ждут в свою очередь еще 16 судов - заблокированных с начала полномасштабного вторжения России.

2 августа первый корабль с украинским зерном прибыл в Стамбул.

Утром 5 августа из портов Одесщины отправился караван из трех судов с украинским зерном.

Из порта городов Черноморск и Одесса 7 августа отправились еще четыре судна с украинским зерном.

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