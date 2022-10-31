Из украинских портов гуманитарным коридором вышли 12 судов

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации "Зерновой инициативы". Согласно предложению Объединенного Координационного Центра (СКЦ) представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принята представителями Украины. Представители Российской Федерации были проинформированы", - говорится в сообщении.

Согласно информации, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" сегодня вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

"Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной Продовольственной Программы под эгидой ООН. Вместе с тем проход в украинские порты под загрузку разрешен и 4 суднам, которые накануне прошли СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России", – сообщили в Мининфраструктуры.

Минобороны РФ заявило, что якобы украинская сторона воспользовалась зоной безопасности и одним из судов "зернового коридора" для того, чтобы в субботу, 29 октября 2022 года, нанести удары беспилотниками по российским военным кораблям в Севастополе.

Российская сторона в субботу, 29 октября 2022 года, объявила о "приостановлении" действия взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.

30 октября Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов из-за действий России. 40 тысяч тонн пшеницы, которые должны были поступить жителям Эфиопии, заблокированы в порту.

30 октября НАТО и ЕС призвали Россию срочно вернуться к "зерновому соглашению".