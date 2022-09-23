Из украинских портов 23 сентября вышли 11 судов с 201 тыс. тонн зерна
В пятницу, 23 сентября, из украинских портов вышли 11 судов с 201 тыс. тонн зерна
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины .
Из портов Одесса, Черноморск и Пивденный в рамках "зерновой инициативы" отправились 11 судов с 201 тыс. тонн зерна на бортах. Они перевозят продовольствие в страны Азии и Африки.
Из порта Черноморск отправились семь балкеров – MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE.
Из одесского порта вышло судно ZEKO Y.
Из порта Пивденный вышли три балкера – FORTUNA, GEM STAR, MAVKA.
Всего с момента выхода первого судна с украинским зерном из портов Украины было экспортировано 4,58 млн тонн агропродукции. Всего по "зерновому коридору" вышли 203 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.
- 22 сентября из одесского порта вышел балкер BC VANESSA с 30 тыс. тонн зерна для Афганистана.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.95
Покупка 40.95Продажа 41.9
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное