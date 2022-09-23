Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины .

Из портов Одесса, Черноморск и Пивденный в рамках "зерновой инициативы" отправились 11 судов с 201 тыс. тонн зерна на бортах. Они перевозят продовольствие в страны Азии и Африки.

Из порта Черноморск отправились семь балкеров – MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE.

Из одесского порта вышло судно ZEKO Y.

Из порта Пивденный вышли три балкера – FORTUNA, GEM STAR, MAVKA.

Всего с момента выхода первого судна с украинским зерном из портов Украины было экспортировано 4,58 млн тонн агропродукции. Всего по "зерновому коридору" вышли 203 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

22 сентября из одесского порта вышел балкер BC VANESSA с 30 тыс. тонн зерна для Афганистана.