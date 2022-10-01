Из украинских портов 1 октября вышло 11 судов
В рамках реализации "зерновой инициативы" 1 октября из украинских портов вышли 11 судов с зерном для стран Африки, Азии и Европы
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
Из портов Одесский, Черноморский и Южный вышли 11 судов. На их бортах было 217,6 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
Среди них – балкер QUEEN LILA, который перевозит 29 тыс. тонн ячменя в Ливию.
"Из Одесского порта вышли балкеры STELLINA, QUEEN LILA, INANDI, SAM. Из порта Черноморска вышли FORTUNE EXPRESS, PS DREAM, LILA II, BARON, а из порта Южный – LADY DIVINA, AHMED CAN, IASOS", - пишут в Мининфраструктуре.
Отмечают также, что с момента выхода первого судна с украинским зерном и с учетом балкеров было экспортировано 5,7 млн тонн продовольствия. Всего из украинских портов вышли 252 судна с агропродукцией для стран Азии, Африки и Европы.
- 27 сентября Владимир Зеленский заявил , что Владимир Путин собирается сорвать зерновую инициативу и ограничить экспорт продовольствия из Украины.
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